TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin 1 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 18. bölümünde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik ile oğlu Mert rolündeki Efe Tunçer veda etti. Terapi süreci tamamlanan Selvi sağlığına kavuştu ve ailesinin yanına gitti.

"YOLLARINIZ AÇIK OLSUN"

Dizide Doktor Hanım'ı oynayan Binnur Kaya ise Instagram'dan hem Sema Keçik hem de Efe Tunçer için bir veda paylaşımı yaptı. Kaya, paylaşımında şunları söyledi: "İki güzel insanla harika bir yolculuk yaptık, Sema Keçik ve Efe Tunçer. Sema eski dostum, beraber olmak, can cana oynamak çok güzeldi. Efe, güzel arkadaşım her anını, her duygunu öyle güzel anlattın ki, seni her gördüğümde 'annene selam söyle' diyesim var. Birlikte olmak çok güzeldi, onurlandırdınız. Yollarımız açık olsun."

"İYİ Kİ VARSINIZ, HOŞÇAKALIN"

Sosyal medya hesabından set çalışanlarıyla olan fotoğrafını paylaşan Efe Tunçer, "Her şey için bütün emekleriniz için kalpten teşekkürler. İyi ki varsınız, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Efe Tunçer'in paylaştığı fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Sema Keçik ise "Bir yolculuktu ve keyifle bitti. Sevgiyle kalın. Selvi seni çok sevdim" dedi.

Efe Tunçer ise dizide annesini oynayan Keçik'in paylaşımına "Seni çok seviyorum anniş. Bir onurdu" yorumunu yaptı.