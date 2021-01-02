Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabı Instagram’dan açıklama yapan Hatipoğlu “93 yaşındaki canım dedem pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekânın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi.