Sosyal medya hesabı Instagram’dan açıklama yapan Hatipoğlu “93 yaşındaki canım dedem pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekânın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi.
Hakan Hatipoğlu, dedesini koronavirüs sebebiyle kaybetti
02.01.2021 - 13:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk sutopu oyuncusu olan ve sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu dedesini koronavirüs sebebiyle kaybettiklerini duyurdu.
Etiketler : Hakan Hatipoğlu,
757075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/757075.aspx
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