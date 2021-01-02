Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

58 senedir sinema yaptığını ifade eden Yiğit, sevilen diziden övgülerle bahsederek prodüksiyondan teknik ekibe, rejiden dekora her şeyin mükemmel olduğuna dikkat çekti. ‘Bu sette olmaktan çok mutlu ve memnunum’ diyen Yiğit “Ertuğrul Gazi’yi canlandırabiliyorsak gerçek hayatını ve gerçek şahsiyetini verebiliyorsak oyuncu olarak ne mutlu bana' ifadelerini kullandı.