58 senedir sinema yaptığını ifade eden Yiğit, sevilen diziden övgülerle bahsederek prodüksiyondan teknik ekibe, rejiden dekora her şeyin mükemmel olduğuna dikkat çekti. ‘Bu sette olmaktan çok mutlu ve memnunum’ diyen Yiğit “Ertuğrul Gazi’yi canlandırabiliyorsak gerçek hayatını ve gerçek şahsiyetini verebiliyorsak oyuncu olarak ne mutlu bana' ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Tamer Yiğit, ‘Kuruluş Osman’a övgüler yağdırdı
02.01.2021 - 16:10 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen, başrolünü başarılı oyuncu Burak Özçivit’in oynadığı Kuruluş Osman dizisinin 39. Bölümünde karakterlerden Ertuğrul Bey hayatını kaybetmişti. Bu şekilde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Tamer Yiğit de diziye veda etti. 79 yaşındaki usta oyuncu 'Bozdağ Film' Youtube kanalında özel açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Kuruluş Osman,Tamer Yiğit,
757108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/757108.aspx
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