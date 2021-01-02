Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok başarılı ismin toplandığı yeni platformdaki aksaklık ve eksiklikler ise üyelik alan kullanıcıların şikâyet etmesine sebep oldu. Şikâyetlerini Twitter’dan dile getiren kullanıcılar akıllı TV’de izlemenin zorluğundan, ücret ödeyip reklam izliyor olmaktan ve arayüzden dert yandı. Olumsuz eleştirilere Instagram üzerinden açıklama yapan Acun Ilıcalı “Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" ifadesinde bulundu.