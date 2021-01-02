Birçok başarılı ismin toplandığı yeni platformdaki aksaklık ve eksiklikler ise üyelik alan kullanıcıların şikâyet etmesine sebep oldu. Şikâyetlerini Twitter’dan dile getiren kullanıcılar akıllı TV’de izlemenin zorluğundan, ücret ödeyip reklam izliyor olmaktan ve arayüzden dert yandı. Olumsuz eleştirilere Instagram üzerinden açıklama yapan Acun Ilıcalı “Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" ifadesinde bulundu.
Acun Ilıcalı’dan Exxen açıklaması: ‘Teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü”
02.01.2021 - 17:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL yatırım yaptığı yeni projesi Exxen, dün yayın hayatına başladı.
Etiketler : Acun Ilıcalı,Exxen,açıklama,
757121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/757121.aspx
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