Tekrar bölümleri bile büyük bir beğeniyle izlenen dizi Show TV’de ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ ismiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde yine Necati Şaşmaz’ın rol alacağı başarılı yapımın şubat ayında ekranlara geleceği öğrenilirken, diğer oyunculara dair bilgi ise henüz paylaşılmadı.
'Kurtlar Vadisi' efsanesi için geri sayım başladı
03.01.2021 - 14:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan fenomen dizi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek.
Etiketler : Kurtlar Vadisi Kaos,
757305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/757305.aspx
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