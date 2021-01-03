Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekrar bölümleri bile büyük bir beğeniyle izlenen dizi Show TV’de ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ ismiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde yine Necati Şaşmaz’ın rol alacağı başarılı yapımın şubat ayında ekranlara geleceği öğrenilirken, diğer oyunculara dair bilgi ise henüz paylaşılmadı.