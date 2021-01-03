Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de 1980'li yıllarda en zengin isimlerden biri olan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir, yeniden baba oldu. Nadir'in 36 yaşındaki ikinci eşi Nur Nadir'in dün sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesinde Mert Selim Nadir isimli bebeğini dünyaya getirdiği belirtildi.

1990’lı yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğu nedeniyle Nadir hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü İngiltere’nin başkenti Londra’da tutuklanmış, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonrasında 2016 yılında Türkiye'ye iade edilerek serbest bırakılmıştı. Nadir, KKTC'de medya patronluğuna kaldığı yerden devam ediyor.

Nadir’in önceki evliliklerinden 4 erkek çocuğu bulunurken, geçtiğimiz yıl ise Lisa Nur adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.