Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bir akaryakıt şirketine sözleşmeleri bitmesine rağmen fotoğraflarını ve afişleri reklam amacı ile kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada ünlü şarkıcı Sandal, akaryakıt şirketinin kendisine izinsiz kullanım için 65 bin TL tazminat ödemesini talep etmişti. Davalı akaryakıt şirketinin avukatları ise, istasyonlardan Mustafa Sandal ile ilgili görsellerin kademeli olarak kaldırılması gerektiğinin bildirildiğini, her istasyonun ayrı bir yönetimi olduğunu ve kendi faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirtmişti. Şirketin bir kusuru olmadığını belirten BP avukatları, davanın reddedilmesini talep etmişti.

Olaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme Mustafa Sandal’ı haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 51 bin 398 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte BP’den alınıp ünlü sanatçıya ödenmesine karar verdi.