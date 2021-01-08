Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıkça anılan Şeyma Subaşı, pandemi dönemi olmasına rağmen yurt dışı tatillerine ara vermeden devam ediyor. Subaşı son olarak, genellikle tatillerinde birinci sırada yer verdiği Amerika’nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında görüldü. Günlük yaşamını hemen her gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gözler önüne seran Subaşı’nın yanında kızı Melisa’nın da olduğu görüldü.

Türkiye’de kazanıyor yurt dışında harcıyor

Öte yandan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka almaya devam ediyor. Subaşı'nın bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması için de 120 bin TL talep ettiği gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka ise Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon liraya yakın talepte bulunduğu iddia etmişti. Subaşı’nın Türkiye’de ürün tanıtımından kazandığı milyonlarca lirayı sürekli yurt dışında harcaması ise gözlerden kaçmadı.

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu ortaya çıktı

Öte yandan yurt dışı tatillerini seven Subaşı’nın yabancı sevgili tutkusu da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın hayatındaki kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Subaşı'nın yeni aşkının Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edildi. Subaşı'nın sevgilisini tanıtıp tanıtmayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Subaşı'nın evlenmesi durumunda nafakasının bir kısmının da kesileceği konuşulmuştu.