Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yer alan Steven Salam internette en çok araştırılan isim oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011'de Türkiye'ye gelen Salam’ın yarışmanın ilk günü “Kendimi Samsunlu olarak görüyorum" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Salam'a, Samsunlulardan Twitter üzerinden destek mesajı yağdı.