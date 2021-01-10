Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yer alan Steven Salam internette en çok araştırılan isim oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011'de Türkiye'ye gelen Salam’ın yarışmanın ilk günü “Kendimi Samsunlu olarak görüyorum" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Salam'a, Samsunlulardan Twitter üzerinden destek mesajı yağdı.
Survivor yarışmacısı Steve Salam’a Samsunlulardan destek
10.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tv8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021 başladı.
Etiketler : Survivor,Steve Salam,samsun,
758921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/758921.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER