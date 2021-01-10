Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram’da 18 milyon takipçiye sahip olan ve geniş bir kitleye hitap eden Erçel, bir sağlık ve kişisel bakım firmasından diş macunu reklamında oynaması için 2 milyon TL’lik reklam teklifi aldı. Milliyet’te yer alan habere göre 27 yaşındaki oyuncuyla daha önce 800 bin TL’ye reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da ‘satışları ve bilinirliği artırdığı’ gerekçesiyle, Erçel’le yeniden görüşmeye hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon TL teklif edeceği iddia edildi.