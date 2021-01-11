Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıkış şarkısı olarak Sinan Akçıl imzalı 'En Büyük Aşkım'ın tercih edildiği albüm özellikle gençler tarafından çok sevildi. 12 şarkılık albümü ile ilk andan itibaren zirveye yerleşen 50 yaşındaki Can, gençlerden gelen isteği kırmayarak albümün plak formatı ile arşivlik bir çalışmaya imza atacak.