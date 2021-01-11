Çıkış şarkısı olarak Sinan Akçıl imzalı 'En Büyük Aşkım'ın tercih edildiği albüm özellikle gençler tarafından çok sevildi. 12 şarkılık albümü ile ilk andan itibaren zirveye yerleşen 50 yaşındaki Can, gençlerden gelen isteği kırmayarak albümün plak formatı ile arşivlik bir çalışmaya imza atacak.
Sibel Can’ın 'Hayat' albümü plak olacak
11.01.2021 - 14:40 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sanatçı Sibel Can’ın merakla beklenen 'Hayat' albümü karantina döneminde yayınlandı.
Etiketler : Sibel Can,
759164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/759164.aspx
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