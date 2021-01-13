28 yaşındaki başarılı oyuncuya TV100’de yer alan habere göre geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konuldu. Kişinin hayat kalitesini ciddi şekilde düşüren bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde daha önemli sağlık problemlerine davetiye çıkarabiliyor. Ünlü oyuncunun da bu rahatsızlık sebebiyle 10 günlük rapor aldığı öğrenildi.
Neslihan Atagül’ün hastalığı belli oldu
13.01.2021 - 13:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Sefirin Kızı' dizisinde başrol oynayan Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucu soluğu hastanede aldı.
Etiketler : neslihan atagül,
759655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/759655.aspx
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