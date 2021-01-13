Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 yaşındaki başarılı oyuncuya TV100’de yer alan habere göre geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konuldu. Kişinin hayat kalitesini ciddi şekilde düşüren bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde daha önemli sağlık problemlerine davetiye çıkarabiliyor. Ünlü oyuncunun da bu rahatsızlık sebebiyle 10 günlük rapor aldığı öğrenildi.