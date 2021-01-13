Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su olarak tanınan 35 yaşındaki Hayal Kahraman, 2010 yılında evlendiği Murat Kahraman Özalp ile dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Sabah'ın haberine göre çiftin iki kız çocuğunun velayeti anneye verilirken, mahkemenin nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdiği öğrenildi.