Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su olarak tanınan 35 yaşındaki Hayal Kahraman, 2010 yılında evlendiği Murat Kahraman Özalp ile dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Sabah'ın haberine göre çiftin iki kız çocuğunun velayeti anneye verilirken, mahkemenin nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdiği öğrenildi.
Oyuncu Hayal Kahraman 11 yıllık evliliğini sonlandırdı
13.01.2021 - 13:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su olarak tanınan 35 yaşındaki Hayal Kahraman, 2010 yılında evlendiği Murat Kahraman Özalp ile dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Etiketler : hayal kahraman,
759658 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/759658.aspx
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