Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da yeni bir gelişme yaşandı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Nejat İşler’in paylaştığı dizide amca Cumali Koçovalı'yı hangi oyuncunun oynayacağı belli oldu. Rolü usta oyuncu Müfit Kayacan canlandıracak.
Çukur'a flaş transfer! Cumali Koçovalı geliyor
15.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sevilen dizi Çukur'a yeni transfer. 'Cumali Koçavalı'yı canlandıracak oyuncu belli oldu.
Etiketler : çukur,cumali koçovalı,müfit kayacan,
760145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760145.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER