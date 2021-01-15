Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da yeni bir gelişme yaşandı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Nejat İşler’in paylaştığı dizide amca Cumali Koçovalı'yı hangi oyuncunun oynayacağı belli oldu. Rolü usta oyuncu Müfit Kayacan canlandıracak.