Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekimleri Beyoğlu’nda sürdürülen dizinin son bölümünde Han, eşi İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir halde onu bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Çabaları sonuçsuz kalan Han’ın kaybetme travması onu dibe çekerken, dizinin final sahnesinde İnci'nin boşanmak istemesi üzerine eve dava kâğıdı göndermesi izleyiciyi şaşırttı. Tüm bu yaşananların ardından fenomen dizinin setinde sürpriz bir ziyaret yaşandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dizi setini ziyaret ederek başrol oyuncularıyla sohbet etti. Başkan Yıldız’ın ziyaret sonrası sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım ise dizinin fanlarının yüzünü güldürdü. Başkan Yıldız, setten kareleri Twitter’dan paylaşarak Han ve İnci için “Önce oturup bir konuşalım, belki barışırsınız?” notunu düştü. Bu paylaşıma dizinin hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.