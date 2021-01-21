Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aysel Gürel’in bestelediği “Sen Ağlama” şarkısını Sezen Aksu söylemişti. Şarkıyı İGDAŞ’ın telefonda bekleme müziği olarak kullandığını iddia eden Gürel’in mirasçısı Mehtap Ar ise harekete geçti. Dört yıl önce bu iddia ile İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Ar’ın dilekçesinde Hürriyet’te yer alan habere göre “Eserin yüzde 25’lik kısmı hak sahibi Mehtap Ar’dır. ‘Sen Ağlama’ adlı eserin izinsiz kullanımıyla ilgili Sezen Aksu dava açmış ve 17 bin lira tazminat kazanmıştır. Aksu, yüzde 16 pay sahibi olarak 25 bin liralık dava açtığını Mehtap Ar’a da bildirmiştir. Bu arada davalı İGDAŞ, bekletme müziği olan eseri telefondan kaldırmıştır. Eser üzerinde yüzde 25’lik hak sahibi olmamız nedeniyle şimdilik 13 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Mehtap Ar’ı haklı bulan mahkeme 23 bin lira tazminatın 16 yıllık faiziyle birlikte davalı İGDAŞ’tan alınarak Ar’a ödenmesine karar verdi.