İlk çocuklarını 2019 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz aylarda bir kız bebeklerinin olacağını sevenlerine duyurmuştu. 30 yaşındaki Varol, karnı burnunda bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaşarak "Doğuma son 15 gün" notunu düştü. Varol'un bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
Alişan ve Buse Varol çifti doğuma gün sayıyor
22.01.2021 - 11:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Buse Varol, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Alişan,Buse Varol,
761799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/761799.aspx
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