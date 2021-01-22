Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk çocuklarını 2019 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz aylarda bir kız bebeklerinin olacağını sevenlerine duyurmuştu. 30 yaşındaki Varol, karnı burnunda bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaşarak "Doğuma son 15 gün" notunu düştü. Varol'un bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.