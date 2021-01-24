Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraf albümüne giriş yapılan başarılı oyuncu, durumu sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştı. Korkulacak bir durum olmadığına dikkat çeken 40 yaşındaki oyuncu “Bir açık yakalanarak telefon fotoğraf albümümü hacklemiş çocuklar… Canların, sağlıkların, rızıkların, psikolojilerin hacklendiği bu günlerde, ‘Benim digital çöplüğüm nedir ki? Sağlık olsun.’ deyip, seyrimize bakıyoruz...

Ayrıca onca fotoğrafı tasniflemek kafamda bir işti. Üstümden yük aldınız gençler. Yaşadığım anlar, sorumluluğumda, sevgimde ve kalbimdedir. Dilerim siz de başkalarının hayatlarıyla ilgilenmek yerine, kendi yolunuzu çizebilirsiniz” ifadesinde bulundu.