Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu hastalığı birçok insanın Atagül’ün diziden ayrılmasıyla öğrendiğine dikkat çeken Özerk “Bu hastalık aslında çok yaygın olan benim de 12 yıldır mücadele ettiğim çok ciddi bir hastalık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm işimden olduğum bir hastalık. Bu hastalıkla ilgili çok ciddi bir bilgi birincisi gaz sıkıntılarınız varsa uzun süreli ishal ve kabız sıkıntınız varsa mutlaka bir doktora görünmeniz gerekiyor” dedi.

Takipçilerine bu hastalıkla mücadelede glüten, şeker, süt ve süt ürünlerinden uzak durmanın gerektiğini vurgulayan Özerk “Bu hastalık yumurta sayısını düşürüyor. Ben bunun acısını çok çektim ve bebek sahibi olamadım diye çok ağladım. İnşallah bundan sonraki teknolojiyle ben de Allah da nasip ederse anne olabilirim” açıklamasında bulundu.