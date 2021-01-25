Listede Masterchef programı ile tanınan ve bir Youtube kanalında yaptığı "Türk mutfağı ilk 10'a giremez" ifadesiyle tepki çeken Somer Sivrioğlu’nun yanı sıra tuz serpme hareketiyle tüm dünyaya adını duyuran kasap Nusret Gökçe ve başarılı yemek programıyla tanınan Arda Türkmen de yer alıyor. Listenin devamı ise şöyle: Maksut Aşkar, köşe yazarı Refika Birgül, Musa Değdeviren, Fatih Tutak, Doğa Çiftçi, Osman Sezener, Osmanlı mutfağı araştırmacısı Ömür Akkor, Türk ve İskandinav mutfağı şeflerinden Mehmet Gürs, Civan Er, İsmet Saz, Şemsa Denizsel, Serkan Güzelçoban, Ali Güngörmüş, Vedat Başaran, Kemal Demirasal, Aylin Yazıcıoğlu.
Yurt dışına Türk yemeklerini tanıtacak isimler belli oldu
25.01.2021 - 14:04 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım çalışmaları kapsamında yurt dışında Türkiye'yi tanıtması planlanan 19 ünlü Türk şefi belirlendi.
Etiketler : türk şefler,
762576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/762576.aspx
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