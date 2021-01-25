Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Listede Masterchef programı ile tanınan ve bir Youtube kanalında yaptığı "Türk mutfağı ilk 10'a giremez" ifadesiyle tepki çeken Somer Sivrioğlu’nun yanı sıra tuz serpme hareketiyle tüm dünyaya adını duyuran kasap Nusret Gökçe ve başarılı yemek programıyla tanınan Arda Türkmen de yer alıyor. Listenin devamı ise şöyle: Maksut Aşkar, köşe yazarı Refika Birgül, Musa Değdeviren, Fatih Tutak, Doğa Çiftçi, Osman Sezener, Osmanlı mutfağı araştırmacısı Ömür Akkor, Türk ve İskandinav mutfağı şeflerinden Mehmet Gürs, Civan Er, İsmet Saz, Şemsa Denizsel, Serkan Güzelçoban, Ali Güngörmüş, Vedat Başaran, Kemal Demirasal, Aylin Yazıcıoğlu.