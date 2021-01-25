Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleri Sezen Aksu'ya ait olan 'Zalim' adlı parçayı akustik tarzda seslendiren Yurt’un performansına hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.

Başarılı şarkıcı yine YouTube üzerinden yaptığı yazılı açıklamada “Geride bıraktığımız zorlu bir senenin ardından, yeni umutlar ve dileklerle karşılıyoruz bu yeni yılı. Evde kaldığımız bu dönemde biz de birbirinden kıymetli şarkıların akustik kayıtlarını tamamladık ve evlerinize konuk olmak istedik. En kısa zamanda konserlerde tekrar buluşmak dileğiyle” ifadesinde bulundu. Kanalına iki haftada bir yeni akustik parçaları yüklemeye devam edeceğini duyuran Yurt “Pandemi bitimiyle beraber her birinizin şehrine gelip bu şarkıları beraber söyleyeceğiz. En güzel yorum yapanları konserime davet ediyorum. Benim davetlim olarak” notunu düştü.