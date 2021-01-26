Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin yankıları sürüyor.

Hem dünyada hem de Türkiye'de futbolun gündemine oturan transfer, Show TV'nin ekranlara kilitleyen fenomen dizi Çukur'a da konu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünde Mesut transferine ekranlara yansıyan "Mesut bile geldi sen gelemedin" duvar yazısıyla gönderme yapıldı.

MESUT ÖZİL DETAYINI KAÇIRMADILAR

Bu görüntünün ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Dizinin takipçileri tarafından özellikle Twitter'dan Fenerbahçe, Mesut Özil ve Çukur'u etiketleyip görselle birlikte paylaşım yaptı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZA ATACAK

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil'in Çarşamba günü görkemli bir törenle sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.