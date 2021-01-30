Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu geçtiğimiz gün Etiler’de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir şahısın davranışlarından şüphelendi. Şahsı da yanına alan 78 yaşındaki oyuncu soluğu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde aldı. Bir saatlik soruşturmanın ardından açıklama yapan Ergin “İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" ifadesinde bulundu.