Usta oyuncu geçtiğimiz gün Etiler’de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir şahısın davranışlarından şüphelendi. Şahsı da yanına alan 78 yaşındaki oyuncu soluğu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde aldı. Bir saatlik soruşturmanın ardından açıklama yapan Ergin “İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" ifadesinde bulundu.
Arka Sokaklar’ın ‘Rıza Baba’sı karakolluk oldu
30.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D ekranlarında yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan 'Arka Sokaklar'da Emniyet Amiri ‘Rıza Soylu’yu canlandıran Zafer Ergin karakolluk oldu.
Etiketler : arka sokaklar,zafer ergin,rıza baba,
763857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/763857.aspx
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