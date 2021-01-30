Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV100’ün haberine göre geçen hafta gerçekleşen olayda, çekimlerinin yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar başarılı oyuncunun evine girerek ziynet eşyalarını ve kapısının önündeki arabasını çaldı. Evdeki alarm ve kamera sistemini de etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı. Gündüz vakti gerçekleşen olayda görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar’ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı.