Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik piyasasına atacağı adım çok eleştirilen Boluğur’dan yeni bir açıklama daha geldi. Elektro pop albüm hazırladığına dikkat çeken 33 yaşındaki Boluğur "Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şu an için başka bilgi veremem" ifadesinde bulundu.