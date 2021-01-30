Müzik piyasasına atacağı adım çok eleştirilen Boluğur’dan yeni bir açıklama daha geldi. Elektro pop albüm hazırladığına dikkat çeken 33 yaşındaki Boluğur "Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şu an için başka bilgi veremem" ifadesinde bulundu.
Merve Boluğur'dan elektro-pop albüm geliyor
30.01.2021 - 14:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu olarak başladığı kariyerini şarkıcılığa çeviren Merve Boluğur, kısa bir önce açtığı YouTube kanalından bu sürpriz haberi takipçileriyle paylaşmıştı.
Etiketler : Merve Boluğur,
763885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/763885.aspx
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