Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan 38 yaşındaki Berk Oktay, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Yıldız Çağrı Atiksoy’a evlilik teklifi etti. Teklif anından bir kareyi de sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden hayranlarıyla paylaşan Oktay “Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notunu düştü. 34 yaşındaki Atiksoy ise "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" ifadesinde bulundu. Çiftin bu güzel haberine sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.