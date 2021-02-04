Ilıcalı, çocukluk arkadaşı Esat Yontunç’un annesinin vefatının ardından sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden duygularını paylaştı. ‘Sen sadece Esat’ın annesi değil, dünyadaki bir melektin’ diyen Ilıcalı “En zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekânın cennet olsun…” ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın acı günü... Sosyal medyadan duyurdu
04.02.2021 - 12:54 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı'nın yakın dostu ve iş ortağı Esat Yontunç'un annesi Emel Yontunç hayatını kaybetti.
Etiketler : acun ılıcalı,esat yontuç,
765108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/765108.aspx
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