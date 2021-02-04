Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ilıcalı, çocukluk arkadaşı Esat Yontunç’un annesinin vefatının ardından sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden duygularını paylaştı. ‘Sen sadece Esat’ın annesi değil, dünyadaki bir melektin’ diyen Ilıcalı “En zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekânın cennet olsun…” ifadelerini kullandı.