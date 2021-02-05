“Bir oyuncunun 3 milyon takipçisi olması onun en başarılı olduğu anlamına gelmez” ifadesinde bulunan 49 yaşındaki başarılı oyuncu “Hiç takipçisi olmayıp çok iyi rol yapan yeteneklerimiz var. Fakat şu an sektörde Instagram takipçi sayısına göre rol dağılımı yapılıyor. Bunu doğru bulmuyorum” açıklamasında bulundu.
İpek Tuzcuoğlu: Takipçi sayısına göre rol dağılımı yanlış
05.02.2021 - 13:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT1'de izleyicisiyle buluşan Tövbeler Olsun dizisinde oynayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, film sektöründe Instagram’daki takipçi sayılarına göre rol dağılımı yapıldığını iddia ederek eleştirdi.
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