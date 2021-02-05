Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bir oyuncunun 3 milyon takipçisi olması onun en başarılı olduğu anlamına gelmez” ifadesinde bulunan 49 yaşındaki başarılı oyuncu “Hiç takipçisi olmayıp çok iyi rol yapan yeteneklerimiz var. Fakat şu an sektörde Instagram takipçi sayısına göre rol dağılımı yapılıyor. Bunu doğru bulmuyorum” açıklamasında bulundu.