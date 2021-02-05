Kalbime Gömerim şarkısıyla ünlenen Gökçe Kırgız, sevgilisi Yılmaz Taner ile nikâh masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl sonunda nişanlanan çiftin Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikâhına koronavirüs salgını sebebiyle sınırlı sayıda davetli katıldı. Çiftin en mutlu gününe dair sosyal medyada paylaşılan karelere ise sevenlerinden beğeni yağdı.
Şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner dünyaevine girdi
05.02.2021 - 17:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kalbime Gömerim şarkısıyla ünlenen Gökçe Kırgız, sevgilisi Yılmaz Taner ile nikâh masasına oturdu.
Etiketler : Gökçe Kırgız,Yılmaz Taner,
765396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/765396.aspx
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