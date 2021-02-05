Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalbime Gömerim şarkısıyla ünlenen Gökçe Kırgız, sevgilisi Yılmaz Taner ile nikâh masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl sonunda nişanlanan çiftin Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikâhına koronavirüs salgını sebebiyle sınırlı sayıda davetli katıldı. Çiftin en mutlu gününe dair sosyal medyada paylaşılan karelere ise sevenlerinden beğeni yağdı.