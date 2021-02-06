Geçtiğimiz yıl şubat ayında çiftin ilk çocukları Burak dünyaya gelmiş, oğullarının 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çift sevenlerine ikinci güzel haberi vermişti. Çift bugün kızları Eliz’i kucaklarına aldı. Alişan bu mutlu haberi sosyal medya hesabından “Geldi babasının aşkı, geldi şükür” notuyla sevenleriyle paylaştı.