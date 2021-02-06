Geçtiğimiz yıl şubat ayında çiftin ilk çocukları Burak dünyaya gelmiş, oğullarının 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çift sevenlerine ikinci güzel haberi vermişti. Çift bugün kızları Eliz’i kucaklarına aldı. Alişan bu mutlu haberi sosyal medya hesabından “Geldi babasının aşkı, geldi şükür” notuyla sevenleriyle paylaştı.
Alişan ve Buse Varol çifti kızlarını kucaklarına aldı
06.02.2021 - 13:25 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında nikâh masasına oturan Alişan ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor.
Etiketler : alişan,buse varol,bebek,
765587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/765587.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER