Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik anlamda zor günler yaşadığını ifade eden Hatemo “Ne olacak bilmiyorum. Fıttırmak üzereyim. Bazen de aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Spor yaparak kendimi rahatlatıyorum. Yaklaşık bir senedir şarkım var, pandemiden dolayı çıkaramıyorum. Şarkı çıkarsam ne olacak? Yakında böyle giderse evi, arabayı da yiyeceğim" açıklamasında bulundu.

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Milliyet’te yer alan habere göre yatırımlarıyla ilgili “Çok ayıp aslında. Bir yazlığım var, bir arsam var. Böyle devam ederse ikisinden biri gidecek" cevabını verdi.