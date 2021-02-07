Hürriyet’in haberine göre belgesel kurgu türündeki “Leyla Hanım”da Türkiye’nin siyasi tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olan Atakan’ı Naz Elmas canlandıracak. 1968-1971 yılları arasında Kocaeli’de belediye başkanlığı yapan Atakan’ın hayatının çekimlerinde yönetmen koltuğunda ise Mustafa Yılmaz oturacak.
‘Leyla Hanım’ rolü Naz Elmas’a emanet
07.02.2021 - 11:11 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan’ın hayatı film oluyor.
Etiketler : naz elmas,leyla hanım,belediye başkanı,
765797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/765797.aspx
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