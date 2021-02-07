Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’in haberine göre belgesel kurgu türündeki “Leyla Hanım”da Türkiye’nin siyasi tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olan Atakan’ı Naz Elmas canlandıracak. 1968-1971 yılları arasında Kocaeli’de belediye başkanlığı yapan Atakan’ın hayatının çekimlerinde yönetmen koltuğunda ise Mustafa Yılmaz oturacak.