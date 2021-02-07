Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet'te yer alan habere göre mahkemeden iflası istenen şirket için “Şirketin borcu, malvarlığını aştı” açıklaması yapıldı. 10 yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi şirket sahiplerinden geldi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, şirketin iflasına karar verilmesi istendi. Dava dilekçesinde “Şirketin, yapmış olduğu ticari faaliyetleri neticesinde işleri iyi gitmedi. Müşterilerinden de alacağını alamayınca, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile borçlarını ödeyemez hale geldi” ifadesinde bulunuldu.



İLK DURUŞMA 28 NİSAN’DA

Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira ekside olduğu da paylaşılırken, başvuru üzerine mahkeme ilk duruşma için 28 Nisan’a gün verdi. Mahkemenin, talep doğrultusunda iflas kararı vermesi durumunda, şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak.