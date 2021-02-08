Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıntaş, Başak Dizer’in Harbiye’de işlettiği restoranı bastığı iddiasıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ ile Dizer, Sinan Altıntaş’ın kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma talep etti. Mahkeme Altıntaş’ın 3 ay süreyle ünlü çifte yönelik tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulundukları konuta yaklaşmamasına karar vermişti.

“KOCAN ÖLECEK, HİÇ ÜMİDİN KALMASIN”

Öte yandan Altıntaş hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. Altıntaş hakkında açılan ceza davası sürerken Tatlıtuğ ile Dizer yeniden mahkemeye başvurdu.

Hürriyet’in haberine göre; Altıntaş’ın tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden Tatlıtuğ çiftinin avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Tedbir kararını hiçe sayan Sinan Altıntaş, Başak Dizer’e ‘Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın’ şeklinde mesajlar atmıştır. Davalının ‘zorlama hapsi’ ile cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Tatlıtuğ çifti, mahkemenin aleyhlerine verdiği karara itiraz etti. Ancak bir üst mahkeme de verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Tatlıtuğ çiftinin itirazını reddetti.