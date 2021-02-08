Instagram’da paylaştığı son videoda köfteyle garip hareketler yapan Gökçe'ye takipçilerinden "Eti neden dövüyorsun", "Ete şiddet uygulama", "Tuhaf adam eti neden dövüyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.
Nusret Gökçe’nin son paylaşımı da olay oldu
08.02.2021 - 17:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Her çektiği video ile tepkilerin hedefi haline gelen, saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe yine eleştiri yağmuruna tutuldu.
Etiketler : Nusret Gökçe,
766102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766102.aspx
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