Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var” diyen Gedik “Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor. Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor” dedi. Buna normalde negatif olması gereken HLAB27 geninin kendisinde pozitif olmasının sebep olduğuna dikkat çeken Gedik “HLAB27’nin pozitif olması kişinin virüslere yakalanmasını engelliyor ama diğer yandan da otoimmün hastalıklara yatkın olmasına neden oluyor. Bendeki otoimmün hastalık romatoid artrit, yani iltihaplı romantizma kronik bir inflamatuar bozukluk aslında. Bulaşıcı değil, neden kaynaklandığı bilinmiyor ve eklem, akciğer, kalp ve kan damarlarına saldırabiliyor” diye konuştu.



“İLAÇSIZ SAVAŞMAK İSTİYORUM”

Hastalığın bir tedavisi olmadığına dikkat çeken yaşındaki Gedik “Sadece bağışıklık sistemini baskılamak sureti etkileri azaltılabiliyor. Yan etkilerine rağmen kortizon almak gerekebiliyor mesela. Ben romatoid artrit (RA) doğal yollardan, ilaç almadan savaşmak istediğimi her fırsatta dile getiriyorum. Prof. Dr. Betül Uğur Altun, RA ile yaşarken glutensiz bir beslenme düzenine geçmemi söylemişti. Hastalığın ilerlemesi ile artık bir şeyler yapmam gerekiyordu. Şu anda Amerika'da yaşayan lise ve üniversite arkadaşım Zeynep Çolpan, 'eliminasyon diyeti' adlı bir makale gönderdi. Bir süreliğine bazı yiyecekleri hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve bunun sağlığınız üzerindeki etkilerini gözlemlemeye başlıyorsunuz” ifadesinde bulundu. "Betül'ün de tavsiyesini aklımda tutarak ilk glutenle başladım" diyen Gedik, "Bir süredir eklem ağrılarımdaki azalmanın farkındayım. Bir kaç hafta sonra sırasıyla domates, patates, patlıcan, soya, biber ve kahveyi de teker teker hayatımdan çıkararak sonuca etkilerini değerlendireceğim. Eğer sizin de herhangi bir rahatsızlığınız varsa eliminasyon diyeti yapmanızı ve hangi besinin size zarar verdiğini görmenizi öneririm" notunu düştü.