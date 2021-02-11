Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günaydın'dan Buse Pehlivan'ın haberine göre; Savcılığa ifade veren dolandırıcılık mağduru Zehra Aslan Şahin "Nuri Alço'yu şahıs olarak tanırım, kendisini sosyal medya hesabından takip etmekteyim. 9 Şubat günü Nuri Bey'in sosyal medya hesabından 'Mehmet Ali Bey sayesinde bugün tekrar 69 bin TL kazandım. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Mehmet Bey'e yönlendireceğim' şeklinde paylaşım gördüm" dedi.

‘BANKADAN KREDİ ÇEKTİM’

Nuri Alço’yu tanıyıp, güvendiği için mesaj attığını belirten Şahin “Aradığımda bana referansımın kim olduğunu sordular. 'Nuri Bey' dedim ve bana hesap numarası yollayarak, para gönderdiğime dair dekontumu ve kendi hesap numaramı istediler. Bana finansal bir şirket üzerinden paramın işletileceğini, daha sonra bana daha fazla para geleceğini söylediler. Aralıklarla verilen hesap numarasına parça parça paralar yollamaya başladım. Neden benden bu kadar çok para istediklerini sorduğumda beni görüntülü arayarak ofis ortamı gösterdiler, inandırıcılık sağladılar. Bankadan kredi çekmemi söylediler onu da gönderdim. Neden hala para göndermediklerini ısrarla sordum, oyalamaya devam ettiler” ifadesinde bulundu.

’60 BİN DOLANDIRILDIM’

‘Eğer para göndermezsem gönderdiğim paraların yanacağını söylediler’ diyen Şahin “Sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimde Nuri Alço'nun hesabında yine benzer paylaşımlar yapıldığını gördüm. Beni yaklaşık 60 bin TL kadar dolandıran kişilerden şikâyetçiyim” dedi.

‘BÖYLE ŞEYLERE İNANMAYIN’

Usta oyuncu ise "Sosyal medya hesabım ele geçirildi. Maalesef bunun yüzünden bahis sitesi karşımıza çıktı ve benim adıma bütün herkes 'şu kadar kazandıracağız' denilerek kandırılmış. Hanımefendi benim adıma güvenerek ve benim ağzımdanmış gibi yazılan yazılara inanarak 60 bin TL ödemiş. Çünkü güvendikleri bir insan var karşılarında. Herkes çok dikkatli olsun, böyle sitelere inanmasın. Buradan sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Beni tanıyan insanlar sakın böyle bir şeye inanıp ödeme yapmasınlar" şeklinde konuştu.