“Zavallılar” filmiyle 1984 yılında sinema oyunculuğuna adım atan Nur İncegül 77 yaşında hayata veda etti. Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Yazgı ve Aliye gibi birçok başarılı yapımda rol alan usta sanatçının ölüm haberini sosyal medyadan kızı duyurdu. Birtanem Candaner 'Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik' ifadesinde bulunurken, kanser hastalığına yenik düşen oyuncunun aynı gün son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti
11.02.2021 - 14:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Zavallılar” filmiyle 1984 yılında sinema oyunculuğuna adım atan Nur İncegül 77 yaşında hayata veda etti.
Etiketler : nur incegül,yeşilçam,zavallılar,
766810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766810.aspx
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