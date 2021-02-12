Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet'te yer alan habere göre; Boşanma protokolünce Jahović'e ülkesi Sırbistan'da 250 bin Euro'luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Çocukları Yaman ve Yavuz'un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti. Boşanma tarihinden itibaren bu konuyla ilgili sorun yaşamayan eski eşler pandemi sonrası Sandal'ın 2 aydır nafakayı ödeyememesi sonucu gerildi. Sandal’ı affetmeyen Jahović, eski eşinin ofisine ve evine haciz memurlarını gönderterek eşyalarını haczettirdi. Hacizli eşyalar şimdilik yediemin olarak Sandal'da kalırken, ünlü sanatçı, tüm banka hesaplarına tedbir konulduğundan işlem yapamaz hale geldi. Öte yandan ünlü şarkıcının alacaklı olduğu firmalara da tedbir kararı bildirildi.