Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaca, 89 yaşındaki anneannesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Keziban Cansızoğlu’nun Alzheimer hastası olduğuna dikkat çeken Karaca “Anneannem... Keziban Cansızoğlu... 89 yaşında bir Alzeimer hastasıydı. Bu hastalık ile mücadele eden aileler zorluğunu bilir. Sevdiğin, anılarının olduğu, yaşanmışlıkları hatırlamayan canım anneannem Mia’yı hatırlayıp, ismi ile hitap edip ardından 3 hafta sonra vefat eden anneannem. Bu hastalık böyle bir şey işte. Her şeyi unutuyorsun. Nefes almayı bile...” ifadelerini kullandı. Covid-19 sorularına da değinen ünlü şarkıcı “Çok fazla soru geldi, anneanneniz Covid miydi diye! Şükürler olsun, değildi” notunu düştü.