Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırp şarkıcı Jahovic “Boşandıktan sonra Mustafa’dan doğru düzgün nafaka alabilmiş değilim. 3 yılda toplam 5 ya da 6 kez çocuklarının nafakasını ödemiştir. Çocuklarımın günlük hayattaki bütün ihtiyaçlarını ben ve ailem karşılıyoruz. Evet Mustafa hakkında benim ve çocuklarımın nafakasını ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattım. Ancak evine ya da işyerine haciz memuru göndermedim” ifadesinde bulundu. (Hürriyet)