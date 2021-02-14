Sırp şarkıcı Jahovic “Boşandıktan sonra Mustafa’dan doğru düzgün nafaka alabilmiş değilim. 3 yılda toplam 5 ya da 6 kez çocuklarının nafakasını ödemiştir. Çocuklarımın günlük hayattaki bütün ihtiyaçlarını ben ve ailem karşılıyoruz. Evet Mustafa hakkında benim ve çocuklarımın nafakasını ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattım. Ancak evine ya da işyerine haciz memuru göndermedim” ifadesinde bulundu. (Hürriyet)
Emina Jahovic: Mustafa’dan doğru düzgün nafaka alabilmiş değilim
14.02.2021 - 16:00 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emina Jahovic, 10 yıllık evliliğini 3 yıl önce sonlandırdığı ünlü şarkıcı Mustafa Sandal hakkında nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığını doğruladı.
Etiketler : Emina Jahovic,Mustafa Sandal,
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