Efe'nin tek mirasçısı olan kızı Dengiz babasına ait "Batan Gün Kana Benziyor" adlı eserin "Yağmurla Gelen Kadın" albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürerek İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı. Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde "İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır. Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Dengiz'in avukatı ise "Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır" açıklamasında bulundu.
İbrahim Tatlıses’e tazminat davası açıldı
17.02.2021 - 11:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin kızı Şirin Nisan Dengiz ile davalık oldu.
Etiketler : ibrahim tatlıses,Necdet Rüştü Efe,dava,
768341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/768341.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER