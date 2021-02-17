Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efe'nin tek mirasçısı olan kızı Dengiz babasına ait "Batan Gün Kana Benziyor" adlı eserin "Yağmurla Gelen Kadın" albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürerek İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı. Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde "İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır. Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Dengiz'in avukatı ise "Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır" açıklamasında bulundu.