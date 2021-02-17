Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk şarkısı 'Yağmurun Altında' ile hızlı bir çıkış yapan ve müzik videosu milyonlarca kez izlenen Rap müzik şarkıcısı Katana, Türkiye'nin sevilen MMOFPS oyunu Zula'nın kısa süre önce yayınlanan Mardin Haritası için 'Dönüyor Dünyam' adlı şarkıya imza attı. 19 Şubat'ta tüm müzik platformlarında müzik severlerin beğenisine sunulacak parçanın Mardin Haritası'nı tanıtırken, ayrıca oyun müziği olarak da yer alacak.

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula, oyun içinde yer verdiği Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından esinlenen haritalarla oyuncularda gerçeklik algısını artırıyor. Dünyanın farklı ülkelerindeki Zula oyuncularına da Türkiye'nin eşsiz güzellikleri tanıtılıyor. Son olarak Türkiye'nin tarihi güzellikleri ve zengin mutfağıyla eşsiz kentlerinden Mardin, InGame Group'un geliştirici ekibinin uzun süren çalışmasıyla, Zula'nın haritaları arasında yerini aldı. Türkiye'de ve dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan Zula ile InGame Group, gelecek 3 yıl içerisinde 100 milyon oyuncuya ulaşarak bölgenin en büyüğü olma hedefiyle çalışıyor.

50 kişilik ekip ve 20 kişilik cast ekibi ile dev prodüksiyon

İlk şarkısı 'Yağmurun Altında' ile 4,5 milyon izlenme sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Katana'nın yeni şarkısı 'Dönüyor Dünyam', Zula'nın Mardin Haritası için sanatçı tarafından özel olarak bestelendi. Parçanın Mardin sokaklarında çekilen ve oyun içi gerçek görseller ile bezenen klibi için, 50 kişilik bir ekiple imza atıldı. 20 kişilik bir cast ekibinin rol aldığı klibin çekimleri, tamamen çevreye saygılı koşullarda gerçekleştirildi.

19 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak

Katana'nın Sümer kralı Lugarzergiz'in hayatından esinlenerek yazdığı şarkısı, Mardin hakkında Anadolu ezgilerini hissettiren duygulu bir hip-hop trap parçası olarak karşımıza çıkıyor. 'Dönüyor Dünyam', 19 Şubat'tan itibaren 49 farklı müzik platformunda müzikseverlerle buluşacak.

Rap sanatçısı Katana kimdir?

Antalya'da yaşayan Katana, erken yaşlarında rap müzik yapmaya başladı. 15 yaşından beri Türkiye'de önemli bir influencer olan Katana'nın YouTube eğlence kanalında 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Ana enstrümanları piyano ve gitar olan Katana, önemli müzisyenlerden aldığı şarkı söyleme ve solfej dersleri sayesinde kendini diğerlerinden ayıran Anadolu ezgileri ve hip-hop trap soundunu birleştiren müzik stilini oluşturdu. Ailesinden ayrı yetişen ve bir şöhret haline gelen Katana, büyürken iyi bir sese sahip olduğunu fark etmesinin ardından, yaşadığı hayatın ve çektiği zorlukları, kendisi için en uygun müzik stili olan hip-hop müziğine aksettirme yeteneği olduğunu keşfetti. Bir süre besteler yaparak repertuvarını henüz yayınlamadığı parçalarıyla zenginleştiren Katana, çıkış yapmak için hazır olacağı zamanı bekledi. 18 gibi oldukça erken bir yaşta kendi müzik şirketini kuran sanatçı, ekibiyle birlikte müzik endüstrisi için önümüzdeki uzun yıllar boyunca kendi müziğini üretmeyi planlıyor. 2021'in başında kendi çıkışını yapan Katana, takipçilerine bu çıkışı duyurmasının ardından kendi bireysel müzik kanalına 200 bin kadar takipçi çekti. Fark edilir enerjisi ve sanatsal kimliğiyle birleşen ayırt edilebilir soundu, Katana'yı diğer hip-hop sanatçılarından ayırıyor ve müzik kariyerinin devam edeceğine şimdiden kanıt oluşturuyor.