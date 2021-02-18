Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyet’in haberine göre üç ay sonra raflarda yer alacak eserin çizimlerini, ilkinde olduğu gibi oyuncunun grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren resmedecek.



‘Benim için çok özel’

Aldığı olumlu yorumlardan sonra farklı bir çocuk kitabı daha yazmaya başlayan 31 yaşındaki Zenginer “Bu motivasyonla yeni bir eser daha kaleme alıyorum. Çıktığım bu yazarlık yolu, benim için çok özel ve her yeni kitapta kendimi geliştirerek ilerleyeceğime inanıyorum” ifadelerine yer verdi.