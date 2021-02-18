Milliyet’in haberine göre üç ay sonra raflarda yer alacak eserin çizimlerini, ilkinde olduğu gibi oyuncunun grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren resmedecek.
‘Benim için çok özel’
Aldığı olumlu yorumlardan sonra farklı bir çocuk kitabı daha yazmaya başlayan 31 yaşındaki Zenginer “Bu motivasyonla yeni bir eser daha kaleme alıyorum. Çıktığım bu yazarlık yolu, benim için çok özel ve her yeni kitapta kendimi geliştirerek ilerleyeceğime inanıyorum” ifadelerine yer verdi.
Fulya Zenginer’in yeni çocuk kitapları yolda
18.02.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Fulya Zenginer, sürpriz projelere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde ‘Dali Dali’ isimli çıkardığı çocuk kitabı kısa sürede üçüncü baskıya giren Zenginer, devamını yazmak için çalışmalara başladı.
Milliyet’in haberine göre üç ay sonra raflarda yer alacak eserin çizimlerini, ilkinde olduğu gibi oyuncunun grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren resmedecek.
Etiketler : Fulya Zenginer,çocuk kitapları,
768640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/768640.aspx
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