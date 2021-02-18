Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın izleyiciyle buluşturduğu dijital platformu Exxen'de yayınlanan "İşte Bu Benim Masalım" dizisi gündemden düşmedi. Ancak ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in başrolünü paylaştığı dizi adından çok söz ettirse de izleyiciden beklenen ilgiyi göremedi. Gençlik hikayesini konu alan dizi IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu.