Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu rol aldığı dizinin dışında da birçok markayla işbirliği yaparak marka yüzü oldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Erçel’in işindeki başarısı ona 19.3 milyon takipçi olarak geri döndü. 27 yaşındaki oyuncunun Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok yerinden de takip edeni bulunuyor.

Yapılan son araştırmaya göre Instagram’da en çok takipçisi olan ilk iki isim ise dünyanın farklı yerlerinde restoranları olan Nusret ve CZN Burak. Nusret'in 33 milyondan fazla takip edeni varken, CZN Burak'ın ise 21 milyona yakın takipçisi bulunuyor.