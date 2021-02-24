Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü’nün paylaştığı ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de yaprak dökümü yaşanıyor. Tv100'ün haberine göre yönetmenliğini Barış Yöş'ün yaptığı, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizide Azad karakterini canlandıran Ahmet Tansu Taşanlar ile Gönül karakterini oynayan Oya Unustası’nın diziye veda edeceği öğrenildi.
Hercai dizisinden çifte ayrılık
24.02.2021 - 15:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü’nün paylaştığı ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de yaprak dökümü yaşanıyor.
Etiketler : Hercai,
770119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/770119.aspx
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