Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu’nun, Beylikdüzü’ndeki 3 katlı villasında önceki gün öğlen saatlerinde büyük bir yangın çıkmış, tüm eşyaları küle dönmüştü. Akalın ve Alişan programlarında Çılgın Sedat’ın evinden canlı yayın gerçekleştirdi. Çılgın Sedat’a bu zor günlerinde haciz gönderilmesini eleştiren Akalın “Şöyle bir zamanda haciz gönderiyorlar… Bir kere o haciz borcu bende. Demet Akalın olarak onu üstleniyorum. Sen onu hiç düşünme ben ona o parayı bir saydırıp göndereceğim. Biz Alişan’la senin bütün evinin eşyalarını alacağız. Pandemi dönemindeyiz bunun ayıbı yok” ifadesinde bulundu.

Daha önce evine icra gelen Akalın, canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamayarak “Benim evime haciz geldiğinde ben de iki tane koltukla kalmıştım. Ben o durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Dardan çok iyi anlarım” şeklinde konuştu.