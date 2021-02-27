Instagram üzerinden yapılan açıklamada “Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır” ifadelerine yer verildi.
‘Dualarınızı eksik etmeyin’
Durumunun kritikliğini koruduğuna dikkat çekilen açıklamada “Doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle” denildi.
Hakan Taşıyan için acil nakil çağrısı yapıldı
Bir dönemin ünlü sanatçısı Hakan Taşıyan’dan sevenlerini üzecek kötü bir haber geldi. Yaklaşık 4 aydır hastanede yoğun bir tedavi altında olan 47 yaşındaki Taşıyan’ın sağlık durumu hakkında, sanatçının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Ünlü şarkıcının acilen böbrek ve karaciğer nakline ihtiyacı olduğu belirtildi.
Instagram üzerinden yapılan açıklamada “Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır” ifadelerine yer verildi.
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