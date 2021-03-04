Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT ekranlarında dört yıldır cuma akşamlarına damga vuran Payitaht Abdülhamid dizisinden kötü haber geldi. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen iddialı yapım ciddi bir hayran kitlesine rağmen reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı. Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi Tv100’ün haberine göre bu sezon sonu ekranlara veda edecek. Bu hafta 141. bölümü ile ekrana gelecek tarihi dizinin 155 bölüme tamamlanması planlanıyor.